Überraschende Neuigkeiten zur Dragon-Quest-Serie durch Shonen Jump angekündigt

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Weekly Shonen Jump wurden überraschende Neuigkeiten zur Serie Dragon Quest angekündigt, die bald enthüllt werden. Der Artikel dazu wird in der Ausgabe des Magazins veröffentlich, die am 10. Juni fällig ist. In der E3-Woche also!

Im März erwähnte Yuji Horii bereits, dass er im Juni Informationen über den DLC „Voice Drama“ für Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition mitteilen wird. Vielleicht erfahren wir auch mehr über den kommenden Ableger der Dragon-Quest-Monsters-Reihe.

via Gematsu