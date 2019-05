Steins;Gate: Ein Konzert zum 10. Geburtstag der Serie

Bildmaterial: Steins;Gate 10th Anniversary, 5pb. / Chiyomaru Studio

Aus der Reihe zum zehnten Geburtstag der Visual Novel Steins;Gate, die mit zehn Projekten gefeiert wird, wurde das erste Event verraten. Es handelt sich dabei um das Konzert „Science ADV Live: S;G 1010th Anniversary“, welches in Tokio, Zepp DiverCity, am 12. Oktober stattfindet. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

In Japan wurde der erste Ableger der Reihe am 15. Oktober 2009 für Xbox 360 veröffentlicht. Der letzte Neuzugang ist Steins;Gate Elite. Seit dem 20. September ist der Titel in Japan für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich. In Europa und Nordamerika erschien die Visual Novel am 19. Februar für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs.

via Gematsu