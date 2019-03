Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Termin für Japan

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Konami

In Japan soll Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution am 25. April für Nintendo Switch im Nintendo eShop erscheinen. Das Spiel enthält über 9.000 Karten aus dem Sammelkartenspiel und unterstützt die neuen Masterregeln. Monster, die in Yu-Gi-Oh! VRAINS auftauchen, werden ebenfalls in diesem Videospiel erscheinen.



In diesem kompetitiven Titel wird es möglich sein, dass Spieler gegen Charaktere aus dem Yu-Gi-Oh!-Universum antreten können. Zudem soll es auch eine Online-Funktion im Spiel geben, bei welcher ihr gegen andere Spieler weltweit in einem Kartenduell antreten könnt.

via Gematsu