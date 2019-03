No Man’s Sky: Beyond erweitert das Spiel im Sommer

By

Bildmaterial: No Man’s Sky, 505 Games / Hello Games

Im kommenden Sommer wird mit Beyond das nächste große, kostenlose Update zu No Man’s Sky erscheinen. Dabei wird das bisher ehrgeizigste Kapitel von No Man’s Sky versprochen, denn drei geplante kleinere Updates wurden dafür zusammengefasst. Ein erster Teaser-Trailer gibt nur wenige Einblicke, für die kommenden Wochen werden weitere Informationen versprochen.

Bis dahin führt Publisher 505 Games erste Details zum Bestandteil No Man’s Sky Online weiter aus:

No-Man’s-Sky-Spieler auf der ganzen Welt erhalten diesen Sommer das kostenlose Update No Man’s Sky: Beyond. Mit seinem brandneuen Social- und Multiplayer-Erlebnis wird dieses Update die Spieler zusammenbringen wie nie zuvor. Das mit Beyond eingeführte Multiplayer-Erlebnis verspricht den Spielern neue Interaktionen und radikale neue Möglichkeiten, das Universum zu entdecken. Es erfordert kein Abo, beinhaltet keine Mikrotransaktionen und ist für alle bestehenden Spieler vollkommen kostenlos.

No Man’s Sky ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs verfügbar.

via Gematsu