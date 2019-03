Yoshi’s Crafted World zeigt sich im Launchtrailer

By

Nintendo hat zur heutigen Veröffentlichung von Yoshi’s Crafted World für Nintendo Switch den Launchtrailer veröffentlicht.

Yoshis neustes Abenteuer findet in einer Welt voller Alltagsgegenstände aus Pappe statt. So müssen die Spieler Hindernisse überwinden, Feinde verschlucken und die Augen aufhalten, um alle sammelbaren Items zu finden. Jedes Level bietet zudem eine Rückseite, von der aus das Level aus einer ganz anderen Sicht erlebt werden kann. So können sich neue Wege eröffnen, die vorher nicht sichtbar waren. Zudem kann ein zweiter Spieler mit einsteigen. Der Entspannt-Modus sorgt zudem für minimalen Frust.

Für Unentschlossene steht im eShop eine kostenlosen Demo bereit. Alle anderen können Yoshi’s Crafted World bei Amazon bestellen*.