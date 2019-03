Der Launchtrailer zu Kingdom Hearts: The Story So Far

Bildmaterial: Kingdom Hearts, Square Enix / Disney

Das bislang nur in Nordamerika veröffentlichte Kingdom Hearts: The Story So Far ist ab heute auch in Europa für PlayStation 4 erhältlich. Square Enix hat aus diesem Grund den passenden Launchtrailer veröffentlicht, welcher einige Szenen aus der Sammlung zeigt. Apropos: In unserer aktuellen Sonntagsfrage suchen wir euren schönsten Moment aus der Saga!

In Nordamerika ist die Spielesammlung, deren Zweck es offenbar ist, Fans auf Kingdom Hearts 3 vorzubereiten, schon seit Oktober 2018 erhältlich. Hierzulande können Interessierte Kingdom Hearts 3, das inzwischen erhältlich ist, immerhin gleich dazukaufen.

Kingdom Hearts: The Story So Far bietet Fans und Neueinsteigern die Möglichkeit, in die umfangreiche Geschichte der Reihe einzutauchen und erneut die magischen Abenteuer von Schlüsselschwertträger Sora, Donald Duck und Goofy zu erleben. Das Helden-Trio versucht mithilfe vieler Disney-Freunde die Invasion der Herzlosen in ihre Welt zu verhindern. Mit Kingdom Hearts: The Story So Far kann die Geschichte nachgeholt werden, die zu Kingdom Hearts 3 (nicht in der Sammlung enthalten), dem neusten Teil der erfolgreichen Action-Rollenspiel-Reihe, führt.

Die Sammlung enthält konkret folgende Spiele und Filmsequenzen.

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts: Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

Kingdom Hearts χ Back Cover (Film)

