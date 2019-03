Sword Art Online: Hollow Fragment Deluxe Edition – neuer Trailer zu kommenden Switch-Portierung

Bildnachweis: Sword Art Online: Hollow Fragment, Bandai Namco

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Sword Art Online: Hollow Fragment Deluxe Edition veröffentlicht, der kommenden Portierung des Spiels für Nintendo Switch. Diese Edition umfasst alle bisher veröffentlichten Inhalte und einen lokalen Multiplayer-Modus. Darüber hinaus können Angriffe mit der Bewegungssteuern der Joy-Con ausgeführt werden. Die Modi „Data Mode“ und „Co-Sleeping Mode“ kann man zudem in der First-Person-Perspektive betrachten.

Im Jahr 2026 erscheint ein neues VR-MMORPG: Sword Art: Origin. In dieser vertrauten Welt, in der Kirito einst gefangen war, trifft er nun ein mysteriöses Mädchen und erhält eine kryptische Nachricht: „Ich bin zurück in Aincrad“. Er wird feststellen, dass dieses Spiel nicht ganz dasselbe ist wie das, dem er vor Jahren entgangen ist…