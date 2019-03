Spike Chunsoft kommuniziert Schnitte und Änderungen an Zank Zero: Last Beginning

Bildmaterial: Zanki Zero: Last Beginning, Spike Chunsoft / Lancarse

Vor wenigen Tagen gab Spike Chunsoft die Änderungen am Inhalt der lokalisierten Version von Zanki Zero: Last Beginning bekannt. Allerdings wurden nicht nur Elemente geändert, sondern es gibt auch ein paar Zusätze für die Fassung, die am 9. April in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und PCs erscheinen soll.

Zusätze der lokalisierten Fassung

Der DLC „japanische Badebekleidung“ ist bereits im Spiel enthalten.

Schwierigkeitsgrad 1: der Schwierigkeitsgrad 1 wurde hinzugefügt, damit Spieler sich auf die Handlung sowie auf das Lösen der Rätsel konzentrieren können. Die anderen Schwierigkeitsgrade wurden nicht verändert.

Neben der japanischen Sprachoption gibt es eine englische Vertonung.

Die Spielbalance wurde angepasst und die Benutzeroberfläche verbessert.

Änderungen am Spielinhalt

Um die Veröffentlichung für den Westen zu gewährleisten, mussten Änderungen am Spielinhalt der lokalisierten Version für PlayStation 4 sowie für PCs vorgenommen werden. Dabei wurden Inhalte verändert oder reduziert, die als Sexualisierung von als minderjährig dargestellten Charakteren interpretiert werden könnten. Dazu gehören die folgenden Elemente:

Das Verpackungsdesgin der PlayStation-4-Version, Bilder die als sexuelle Provokation interpretiert werden könnten, mussten geändert werden.

Szenen aus Sachikas Schlafzimmer: In der japanischen Version sieht man Sachikas Höschen. In der westlichen Version trägt sie eine Schlafanzughose.

Sachikas Präsentation im Intro: In der japanischen Version sieht man Sachikas Höschen. In der westlichen Version wurde der Kamerawinkel angepasst.

Illustration von Rinko als Kind: In der japanischen Version bedeckt Rinko als Kind ihre Brust mit ihren Armen. In der westlichen Version wurde die Position ihrer Arme angepasst.

Die Zwischenszenen, welche die Kinder in der japanischen Version im Bett zeigen, wurden entfernt.

via Gematsu