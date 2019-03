Neue „Nindies“-Ausgabe für den 20. März angekündigt

By

Nintendo wird am 20. März um 17:00 Uhr deutscher Zeit, einen Livestream zu kommenden Indie-Spielen via Youtube abhalten. In der neuen 30-minütigen „Nindies“-Ausgabe werden wie gewohnt Spiele für Nintendo Switch gezeigt.

Wie schon die letzte Nindies-Präsentation ist auch diese Ausgabe eine Ausstrahlung von Nintendo of America. Diesmal allerdings gibt es auch seitens der europäischen Niederlassungen einen expliziten Hinweis auf die Veranstaltung, so zum Beispiel auch von Nintendo Deutschland.

via Gematsu