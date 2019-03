Little Friends: Dogs & Cats erscheint am 28. März 2019 exklusiv für Nintendo Switch im Westen

Bildmaterial: Little Friends: Dogs & Cats, Sold Out, Imagineer / Neilo

Bereits vor wenigen Wochen gab Publisher Sold Out bekannt, dass in diesem Frühling die Simulation Little Friends: Dogs & Cats für Nintendo Switch im Westen erscheinen wird. Nun verriet der Publisher ein genaues Erscheinungsdatum, das gar nicht mal in so weiter Ferne liegt.

Denn Freunde von Hunden und Katzen können bereits ab dem 28. März ihren eigenen Liebling adoptieren. Auf der PAX East 2019 könnt ihr zudem einen ersten Blick auf das Spiel werfen. Die Messe findet vom 28. März bis zum 31. März in Boston statt.

Drollige Vierbeiner für Switch

In diesem Titel könnt ihr euren eigenen Welpen oder euer eigenes Kitten füttern, ankleiden und natürlich auch mit ihm spielen. Dabei stehen sechs unterschiedliche Hunderassen und drei Katzenrassen zur Auswahl.

Euer Haustier entwickelt seine ganz eigene Persönlichkeit und hat natürlich auch sein eigenes Lieblingsessen und -spielzeug. Euer Welpe kann zudem auch spazieren gehen und an Frisbee-Wettbewerben teilnehmen.

Aus über 600 Accessoires könnt ihr euren kleinen Liebling so stylen, wie ihr es möchtet. Zudem könnt ihr euer Haustier auch nach euren eigenen Wünschen benennen. Insgesamt könnt ihr drei Haustiere gleichzeitig halten, mit dem Hotel könnt ihr insgesamt bis zu zwölf Haustiere beherbergen.

via Gematsu