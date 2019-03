Langrisser I & II: Neues Video zeigt das Tutorial

Bildmaterial: Langrisser I & II, Chara-Ani / Masaya Games, Extreme

Chara-Ani hat ein neues Video zu Langrisser I & II veröffentlicht, welches als Tutorial dient und auf die Grundlagen eingeht.

Klassischer Modus mit Satoshi Urushihara

Die ersten Exemplare von Langrisser I & II enthalten einen Code für den „klassischen Modus“. Dieser Modus besitzt die ursprünglichen Illustrationen von Satoshi Urushihara sowie die originale Hintergrundmusik. Auch die neue Heldin wird in diesem Modus eingefügt. Hierbei hat Satoshi Urushihara ihr Design für den klassischen Modus ebenfalls übernommen. Für die aktuellen Designs des Remakes ist Ryo Nagi zuständig. Er hat die Figuren in Ar Tonelico: Melody of Elemia, Ar tonelico II: Melody of Metafalica, Ar tonelico Qoga: Knell of Ar Ciel, DoDonPachi Saidaioujou und YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of This World entworfen.

Klassiker erfahren Komplettüberarbeitung

Die beiden Spiele werden komplett überarbeitet. Neben neuen Grafiken wird das Spielsystem optimiert, sodass Neulinge, die bisher noch nicht mit der Reihe vertraut sind, einen leichten Einstieg erhalten. Das Szenario ist komplett vertont, in den Kämpfen gibt es Einblendungen und es werden neue Elemente eingefügt, die in den Originalen nicht enthalten sind. Damit möchten die Entwickler erreichen, dass die Titel der modernen Ära angepasst werden.

In Japan soll Langrisser I & II am 18. April für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu