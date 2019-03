Ein neuer Gameplay-Trailer stellt die Kämpfer aus Power Rangers: Battle for the Grid vor

By

Bildmaterial: Power Rangers: Battle for the Grid, nWay

Entwickler nWay hat in einem Gameplay-Video zu Power Rangers: Battle for the Grid das Roster des Grundspiels vorgestellt. Darin zu sehen sind Goldar, Ranger Slayer, Mastodon Sentry, Kat, Magna Defender, Gia, Jason, Tommy und Lord Drakkon. Zudem stellt man dabei das Assist-Feature, die Defensive, Kombos und das „Megazord Ultras“-System vor.

Zusätzlich zur Standardversion soll es auch eine Collector’s Edition geben, welche neben dem Spiel auch den „Season One Pass“ mit drei neuen Charakteren, deren Arcade-Storys sowie einen neuen „Warrior Skin“ beinhalten soll.

Power Rangers: Battle for the Grid soll im April dieses Jahres für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Eine PC-Version soll dann später im Laufe des Jahres folgen.

via Gematsu