Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu

By

Bildmaterial: Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Atelier Lulua: The Scion of Arland (PS4, Switch) und Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! (PS4, Switch).