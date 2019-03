Deutsche Verkaufscharts: Devil May Cry 5 macht den anderen auf PS4 und Xbox One die Hölle heiß

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

Ein rundum gelungener Einstieg für Devil May Cry 5 von Capcom. Dante, Nero und V starten voll durch und erobern gemeinsam die Spitzenposition der deutschen PS4- und Xbox-One-Verkaufscharts. Die Deluxe Edition des Spiels landet in beiden Rankings auf dem zweiten Platz. Doppel-Pole! Bronze hol sich in den PS4-Charts Far Cry New Dawn und in den Xbox-One-Charts Metro Exodus.

In den PC-Charts steigt Devil May Cry 5 nur auf Rang 7 ein. Hier übernimmt der Landwirtschafts-Simulator 19 wieder die Spitze und landet vor Metro Exodus im Ziel. Einen prominenten Neueinsteiger gibt es auch in den Nintendo-3DS-Charts. Kirby und das extra magische Garn schafft es aber nur auf Rang 4. Meistverkauftes Spiel bleibt Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects vor Pokémon Ultramond.

In den Nintendo-Switch-Charts geht es wie gewohnt an der Spitze so ruhig zu, dass man sich fast schon fragen muss, warum die Konsole eigentlich so erfolgreich ist. Aber das ist natürlich nur ein sehr eingeschränkter Blickwinkel. Wieder einmal landet New Super Mario Bros. U Deluxe vor Mario Kart 8 Deluxe im Ziel – zwei alte Wii-U-Spiele, die neu aufgelegt wurden.

via GfK