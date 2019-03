Daedalus: The Awakening of Golden Jazz erscheint am 23. Mai auch englischsprachig in Südostasien

Bildmaterial: Daedalus: The Awakening of Golden Jazz, Arc System Works / Neilo

Wie H2 Interactive bekanntgab, erscheint Daedalus: The Awakening of Golden Jazz am 23. Mai sowohl physisch als auch digital für PlayStation 4 und Switch in Südostasien. Das Spiel unterstützt die englische, chinesische und die japanische Sprachausgabe.

Leider ist nichts über eine PC-Version bekannt, denn diese sollte ursprünglich zusammen mit der PS4- und Switch-Version im vergangenen Dezember in Japan erscheinen. Dafür können jetzt schon die beiden erscheinenden Versionen z. B. via Play-Asia vorbestellt werden.

Als Ausführung wird es eine Standard Edition als auch eine Limited Edition geben. Während bei der Standardversion nur das Spiel vorhanden ist, beinhaltet die Limited Edition zusätzlich eine limitierte Spezialbox, ein Steelcase, ein Artbook sowie den originalen Soundtrack auf CD.

Die investigative Arbeit von Jake Hunter

Das Mystery-Adventure dreht sich um einen jungen Jake Hunter (Saburo Jinguji in Japan), der nach New York reist, um die sterblichen Überreste seines Großvaters mitzunehmen und dessen Tod zu untersuchen.

Spielerisch bietet Daedalus: The Awakening of Golden Jazz drei Ansätze. In „Tree of Thought“ werden Hunters Gedanken visualisiert. Während man Informationen sammelt, werden die Samen von Hunters Gedanken schließlich zu Früchten, wodurch man Enthüllungen machen kann.

In den Gesprächen namens „Stance Change“ kann man sein Verhalten ändern und so andere Charaktere aus der Deckung locken. So gelangt man an heikle Informationen. Am Tatort wartet dann die „Investigation“. Man kann den Tatort in einer 360-Grad-Ansicht betrachten. Buchstaben aus den Früchten der Gedanken steigen auf. Mit „Stance Change“ kann man sich zudem andere Informationen im Blickfeld anzeigen lassen.

via Gematsu