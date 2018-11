Square Enix beantragt Trademark für „Last Idea“

By

Die Firmen Bandai Namco, Square Enix und Sega haben Trademarks in Japan beantragt. Bandai Namco hat sich den Namen „Fairy’s Requiem“ sichern lassen. Square Enix hat dagegen ein Trademark mit dem verheißungsvollen Namen „Last Idea“ beantragt.

Zu diesem Titel wurde schon ein Twitter Account entdeckt. Zwar ist derzeit noch nicht bestätigt, dass Square Enix diesen Account betreibt, doch die Daten der Beantragung sowie der Beitritt von @LASTIDEA_RPG bei Twitter passen zusammen. Final Fantasy, The Last Story… da klingelt es in den Ohren von Sakaguchi-Fans. Aber eine Rückkehr von Sakaguchi ist ziemlich unwahrscheinlich.

Sega hat sich zudem ein Trademark für „Puyo Puyo Champions“ sichern lassen. Zu allen Namen fehlen bisher die passenden Spielankündigungen.

via Gematsu