Shenmue 3: Screenshot zeigt den Antagonisten Lan Di

Bildmaterial: Shenmue III, Ys NET / Deep Silver

Ys NET hat einen einzelnen neuen Screenshot zu Shenmue 3 veröffentlicht, der euch Antagonist Lan Di in voller Pracht zeigt. Für die bevorstehende MAGIC 2019 in Monaco am 9. März 2019 verspricht man außerdem einen brandneuen Trailer.

Denn: Shenmue 3 ist auf der Zielgeraden. Den mit einem Jahr Vorlage angekündigten konkreten Releasetermin am 27. August 2019 will man schließlich nach all den Verzögerungen halten. Inzwischen listet Amazon den Titel* sogar schon mit einem richtigen Boxart, das ihr auch rechts seht.

Im Mai 2015 kündigte Sony öffentlichkeitswirksam Shenmue 3 für PlayStation 4 an. Auf der Bühne einer E3-Pressekonferenz. Allerdings, „the fate of Shenmue“ war dann erstmal in „den Händen“ der Fans. Die mussten nämlich erstmal eine Kickstarter-Kampagne finanzieren, bevor es so weit war. Wie man bekanntgab, kamen final genau 81.087 Unterstützer und 7.179.510 US-Dollar zusammen.

Wegen der Geldgeber im Hintergrund und der Intransparenz der Kampagne gab es viel Wirbel. Yu Suzuki entschuldigte sich später für fehlende Transparenz und nannte mit Sony und Shibuya Productions die Geldgeber im Hintergrund beim Namen. Auch Shuhei Yoshida bestätigte die finanzielle Unterstützung seitens Sony.