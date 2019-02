Pokémon Direct für den morgen um 15 Uhr angekündigt

By

Die anhaltenden Gerüchte um eine Spezialausgabe von Nintendo Direct zu Pokémon haben sich heute bestätigt. Nintendo und The Pokémon Company haben für morgen, den 27. Februar 2019 um 15 Uhr deutscher Zeit, eine Pokémon Direct angekündigt. Die Direct wird etwa 7 Minuten lang sein. Worum es konkret geht, wurde nicht verraten. Aber alles andere als ein erster Blick auf die achte Generation wäre wohl eine ziemliche Enttäuschung.

Das brandneue Pokémon-Hauptspiel für Nintendo Switch soll noch in diesem Jahr erscheinen. Bis heute sind uns Nintendo und The Pokémon Company noch erste Einblicke in das neue Abenteuer schuldig. Die morgige Übertragung könnt ihr euch hier anschauen.