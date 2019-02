Neue Trailer zu Final Fantasy X | X-2 HD Remaster und Final Fantasy XII: The Zodiac Age für Switch und Xbox One

Bildmaterial: Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Square Enix / Isamu Kamikokuryo



Square Enix hat je einen neuen Trailer zu den kommenden Nintendo-Switch- und Xbox-One Veröffentlichungen von Final Fantasy X | X-2 HD Remaster und Final Fantasy XII: The Zodiac Age publiziert. Zu letzterem Titel gibt es zudem ein hübsches neues Artwork, welches von Isamu Kamikokuryo erstellt wurde.

Wer sich Final Fantasy XII: The Zodiac Age in der physischen Version holt, kann sich außerdem auf ein Wendecover freuen, welches der Erstauflage beiliegt. Neben der hochauflösenden Grafik in Final Fantasy XII: The Zodiac Age erwarten Spieler auch Features wie der neue und der alte Soundtrack, ein neuer Trainingsmodus, die Möglichkeit, die Jobs der Charaktere zurückzusetzen, der Wechsel zwischen drei anpassbaren Gambit-Sets, einen New-Game-Plus-Modus und eine Bildrate von 60 fps für Xbox One X.

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster erscheint am 16. April für Nintendo Switch und Xbox One. Schon am 30. April schließt sich Final Fantasy XII: The Zodiac Age der Sammlung für die gleichen Plattformen an. Für Nintendo Switch erscheinen die Spiele hierzulande physisch, für Xbox One jeweils nur digital. Bislang ist Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für PS4, PS3, PS Vita und PCs verfügbar. Final Fantasy XII: The Zodiac Age ist derzeit für PlayStation 4 und PCs erhältlich.

Neuer Trailer zu Final Fantasy X | X-2 HD Remaster

Neuer Trailer zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age

via Gematsu