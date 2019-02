Koei Tecmo eröffnet Twitter-Account zu Monster Rancher

Bildmaterial: Monster Farm, Koei Tecmo

Koei Tecmo hat unter @MonsterFarm_KT einen neuen Twitter-Account zur im Westen als Monster Rancher bekannten Serie eröffnet. Die Reihe ist über 20 Jahre alt, die letzte Veröffentlichung liegt mit My Monster Rancher für Mobilgeräte aber schon acht Jahre zurück. Zuvor war die Monster-Raising-Serie vor allem auf PlayStation, PS2 und Nintendo-Handhelds zuhause und einst sehr beliebt, schaffte sie es doch auf über ein Dutzend Videospielveröffentlichungen und eine Anime-Adaption.

Seit vielen Jahren ist es nun ruhig um Monster Rancher, insofern lässt der neue Twitter-Account aufhorchen. Hat die Serie wieder eine Zukunft? Darauf lässt zumindest einer der ersten Tweets des Accounts schließen, in dem es heißt: „Please give us your support in the future!“.

via Gematsu