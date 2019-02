Die „Ostinato Musicians“ werden im neuen Trailer zu The Caligula Effect: Overdose vorgestellt

Bildmaterial: The Caligula Effect: Overdose, NIS America, FuRyu / Historia

NIS America hat einen neuen Trailer zu The Caligula Effect: Overdose veröffentlicht. Der „Musician-Trailer“ stellt eine Vielzahl der Charaktere vor, auf die der Spieler im Verlauf des Spiels treffen wird.

Mobius ist eine idyllische Welt, die nur dazu erschaffen wurde, um Menschen ihre Sorgen vergessen zu lassen. In dieser Welt, geschaffen durch eine KI, verschmelzen Realität und Fantasie. Doch nicht alles ist so, wie es scheint. Der Spieler muss mit seinen Kommilitonen aus dieser Welt entkommen und in die reale Welt zurückkehren.