The Caligula Effect: Overdose erscheint in Japan am 14. März für Nintendo Switch

Das Spiel The Caligula Effect: Overdose wird in Japan am 14. März für Nintendo Switch erscheinen, wie der aktuellen Ausgabe der Famitsu zu entnehmen ist. In Europa soll der Titel am 15. März 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs via Steam erscheinen. In Nordamerika wird das Rollenspiel am 12. März veröffentlicht.

Für Japan wurden zudem spezielle Kostüme für alle Vorbesteller angekündigt. Neben Go-Home-Club-Kostümen wird es auch Kleidung geben, welche den Spielfortschritt erleichtert. Derzeit gibt es keine Pläne, diese später als DLC anzubieten. Die zwölf Badeanzüge, welche für die japanische PlayStation-4-Version erschienen, sind in der neuen Switch-Version enthalten.

Willkommen in der idealen Welt

Mobius ist eine perfekte, aber digitale Welt, die durch μ, ein virtuelles Vocaloid-Programm, erstellt wurde. Nur die Menschen, die in der realen Welt leiden und ein starkes Empfinden für die Lieder von μ haben, werden nach Mobius gelockt. Betreten diese Leute einmal die virtuelle Welt, vergessen sie, dass daneben noch die reale Welt existiert. Unabhängig von Alter und Geschlecht sind alle Menschen in Mobius Schüler und erleben dadurch das Leben an einer Oberschule immer wieder. Um die Wünsche der Bewohner zu erfüllen, wird in dieser Welt eine kreative Energie durch Lieder produziert, die von „Ostinato Musicians“ komponiert werden. Die Stadt, die sich in Mobius befindet, heißt Miyabi und ist der einzige physische Bereich. Alle Gebäude und Gebiete leiten sich von der Erinnerung der Bewohner an die reale Welt ab.

Hier spielt die Musik

The Caligula Effect: Overdose ist eine erneuerte Version des Rollenspiels The Caligula Effect, welches durch Atlus im Mai 2017 in Nordamerika und Europa für PlayStation Vita erschien. Die Version für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam wird bessere Grafik, zusätzliche Szenarien, mehrere Enden, neue Musik, Gruppenmitglieder und Gegenspieler enthalten. Man wird sich zwischen der „Go-Home Club Route“ und „Forbidden Musician Route“ entscheiden können. Neben dem vormals ausschließlich männlichen Protagonisten gesellt sich nun auch eine weibliche Version hinzu, die von Miyuki Sawashiro gesprochen wird. Wählt man die weibliche Variante, sollen sich einige Reaktionen und Geschehnisse im Spiel ändern.

