Square Enix veröffentlicht Launchtrailer zur Kollaboration von Final Fantasy XV mit Final Fantasy XIV

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix

Square Enix veröffentlicht den Launchtrailer zur Kollaboration von Final Fantasy XV mit Final Fantasy XIV. Zum zweiten Geburtstag von Final Fantasy XV kreuzt das RPG die Klingen mit Final Fantasy XIV. Am 13. Dezember beginnt zunächst ein besonderes Event in Final Fantasy XV, in dessen Rahmen Spieler eine neue Quest spielen können und Belohnungen erhalten.

Alle Final-Fantasy-XV-Spieler erhalten dann ein kostenloses Update inklusive einer neuen Quest mit dem Titel „Adventurer from Another World“. In dieser Quest begibt sich Noctis auf eine Reise mit der geheimnisvollen Miqo’te Y’jhimei, die mit einem erbitterten Kampf mit Garuda aus Final Fantasy XIV Online endet. Spieler, die die Quest abschließen, erhalten als Belohnung besondere Kostüme im Final-Fantasy-XIV-Stil.

via Gematsu