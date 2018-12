NieR: Automata Game of the YoRHa Edition angekündigt – und Yoko Taro kommentiert unwiderstehlich

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix / Platinum Games

Die Erfolgsgeschichte von NieR: Automata geht weiter. Nach 3,5 Millionen verkauften Einheiten weltweit legt Square Enix nun eine GOTY-Edition nach. Die Edition mit dem einfallsreichen Titel NieR: Automata Game of the YoRHa Edition wird am 26. Februar 2019 für PS4 und PCs (über Steam) erscheinen. Der PS4-Release erfolgt physisch!

Die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition bietet das Basisspiel sowie zahlreiche digitale Inhalte, darunter den Erweiterungs-DLC „3C3C1D119440927“, vier Pod-Designs sowie die Ausstattung „Maschinen-Maske“. Außerdem erhalten Käufer der PlayStation-4-Version ein dynamisches Design, 15 PSN-Avatare sowie die Pod-Skins „Spielsystem“ und „amazarashi-Kopf“ dazu. Käufer der STEAM-Version erhalten zwei Bildschirmhintergründe.

Die erneute Veröffentlichung für Xbox One ist obsolet, da die digitale Become As Gods Edition für Xbox One bereits die Pod-Designs und die Erweiterung enthält. Yoko Taro kommentiert die Ankündigung auf seine Weise auf dem offiziellen Twitter-Account: