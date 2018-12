Nach Beschneidung wegen Sonys Richtlinien: Senran Kagura Burst Re:Newal hat neuen Europa-Termin

Bildmaterial: Senran Kagura Burst Re:Newal, Marvelous / XSEED

Nach der Verschiebung von Senran Kagura Burst Re:Newal aufgrund der neuen „Anti-Ecchi“-Richtlinien von Sony steht nun ein neuer Veröffentlichungstermin fest. XSEED und Marvelous hatten die Veröffentlichung des Spiels in Nordamerika und Europa verschoben, weil aufgrund der Richtlinien Inhalte aus der PS4-Version des Spiels entfernt werden mussten. Mehr zum Thema, den Richtlinien und anderen betroffenen Spielen lest ihr hier.

Neu datiert wurde das Spiel nun jedenfalls für den 18. Januar 2019. Dann wird Senran Kagura Burst Re:Newal für PlayStation 4 mit englischen und französischen Texten in Europa erscheinen. Am 22. Januar 2019 erfolgt dann die Veröffentlichung für PC-Steam.

Serien-Erstling erobert die 3D-Welt

Das Remake des Serien-Erstlings übernimmt die Action aus dem ursprünglichen Sidescroller-Actionspiel und überträgt diese in eine 3D-Spielwelt. Nicht nur die Kämpfe und die Grafiken erfahren eine große Veränderung, sondern auch die Shinobi-Verwandlungen.

In diesem Ableger erlebt ihr die Handlung aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und zwar aus der Sichtweise der „guten Shinobi“ und der „bösen Shinobi“, die in den Schatten leben. Somit enthält der Titel die Geschichten aus dem ersten Spiel, Senran Kagura: Shoujo-tachi no Shin’ei (Neulingen wird der Start mit diesem Ableger empfohlen), und aus dem zweiten Teil, Senran Kagura Burst: Guren no Shoujo-tachi.