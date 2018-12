Granblue Fantasy: Relink: Cygames veröffentlicht einen neuen Trailer und Gameplay-Material

By

Im Rahmen der Granblue Fantasy Fes 2018 gibt es viele neue Details zum Action-RPG Granblue Fantasy: Relink von Cygames, welches von Platinum Games entwickelt wird. Zunächst ist der Titel neu, das Spiel war bisher als Granblue Fantasy Project Re:Link bekannt. Zudem gewährte man auch viele neue Einblicke, so zeigt ein Trailer die Charaktere und eine Gameplay-Demo gab es ebenfalls auf der Veranstaltung zu sehen. Im Spiel können bis zu vier Spieler gemeinsam spielen und kämpfen. Auch einige neue Screenshots könnt ihr euch ansehen.

Charaktere

Protagonisten

Die Protagonisten sind die Helden der Geschichte und begeben sich auf eine Reise, um die Himmel von Granblue Fantasy zu erkunden.

Lyria

Ein geheimnisvolles junges Mädchen mit der Macht, die Ur-Bestien zu kontrollieren. Das Erste Empire beneidete sie um diese Fähigkeit und nahm sie heimlich für einige Jahre gefangen. Zur Flucht verhalf ihr schließlich die Wächterin Katalina, welche für ihren Schutz zuständig war, in den Wäldern von Zinkenstill. Dort treffen die beiden auf den Helden, welcher beim Versuch Lyria zu beschützen tödlich verletzt wurde. Um den nahenden Tod zu verhindern, verband Lyria ihre Lebenskraft mit dem Helden, wodurch ihre Schicksale für immer verbunden sind.

Vyrn

Der kleine, rote Drache kann als Navigator des Schicksals oder besten Kumpel bezeichnet werden. Jedenfalls ist er mit dem Helden verbunden und geht mit ihm durch dick und dünn. Daran kann auch ein Detail wie eine todesverachtende Reise nichts ändern.

Katalina

Die himmlische Beschützerin schwor einst einen Rittereid auf das Erste Empire, aber das ist Vergangenheit. Sie führt jedoch ihre ritterlichen Pflichten weiter und beschützt Lyria.

Rackam

Der himmlische Navigator ist der Steuermann des Luftschiffs Grandcypher. Er kann so wild sein wie die freien Himmel.

Io

Die himmlische Träumerin. Man sollte sich von ihrer Körpergröße nicht täuschen lassen, denn sie ist eine junge Magierin mit großem Talent. Sie gelobt, die Welt zum Lachen zu bringen.

Eugen

Der himmlische Soldat. Er ist ein erfahrener Luftfahrer, dessen Kummer ebenso groß ist wie sein Heldenmut im Kampf.

Rosetta

Die himmlische Wächterin. Eine Beobachterin mit starken Wurzeln in der Gegenwart und Vergangenheit.

Die Story von Granblue Fantasy: Relink schließt an die Geschichte des Smartphone-Games an, erzählt aber die Geschichte eines anderen Himmelreiches. Das Spiel ist in der Welt von Granblue Fantasy angesiedelt. Koichi Haruta von Cygames ist Producer, Tetsuya Fukuhara fungiert als Director – sie haben schon beim Original entscheidend mitgewirkt.

Das Charakter-Design stammt von Hideo Minaba, die Musik wird von Nobuo Uematsu und Tsutomu Narita beigesteuert. Ein wichtiger Aspekt des Spiels wird der Multiplayer sein. Nichtsdestotrotz wird es auch ein Singleplayer-Szenario geben, wobei darauf geachtet wird, das Spiel in dieser Hinsicht nicht zu kompliziert zu gestalten.

Granblue Fantasy: Relink befindet sich für PlayStation 4 in Entwicklung.

