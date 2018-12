Erste Bilder zu Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki

Bildmaterial: Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki, FuRyu

FuRyu hat die ersten Bilder zu Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki (Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration) veröffentlicht. Der Titel basiert auf dem gleichnamigen Anime und wird für Nintendo Switch produziert. In diesem Videospiel baut ihr euer eigenes Königreich, welches sich auf dem Mond befindet. Für diese Aufgabe stehen verschiedene spielbare Charaktere wie Doraemon, Nobita, Gian, Suneo und Shizuka zur Auswahl bereit. Neben den Aufbauelementen wird der Titel noch durch verschiedene Minispiele abgerundet.

In Japan soll Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki am 28. Februar 2019 für Nintendo Switch erscheinen.

via Gematsu