Deutsche Verkaufscharts: Super Smash Bros. Ultimate crusht die Super Mario Party auf Switch

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo

Na klar: Auch in Deutschland erobert Super Smash Bros. Ultimate die Spitze der Verkaufscharts. Der ultimative Smash-Titel schiebt sich in den deutschen Nintendo-Switch-Verkaufscharts vor Super Mario Party. Marios Weihnachtsparty stört das wenig, denn schließlich ist er auch in Smash vertreten. Und Super Mario Party knackte bereits die 100.000 verkauften Einheiten in Deutschland.

Auch in den Nintendo-3DS-Charts gibt es einen neuen Spitzenreiter. Yo-kai Watch 3 erobert die Spitze und so bleibt Super Mario 3D Land Selects nur der zweite Platz.

Die anderen Chart-Rankings werden durch Just Cause 4 durchgewirbelt. Gleich fünf Platzierungen kann sich das Action-Spiel von Square Enix sichern. In den Xbox-One-Charts reicht es für verschiedene Editionen für Rang 7 und 10. In den PS4-Charts gelingt Platz 8 und 10. Und in den PC-Charts steigt Just Cause 4 auf Rang 5 ein. Spitzenreiter bleiben Red Dead Redemption 2 vor FIFA 19 (Xbox One, PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 19 (PC) vor Die Sims 4.

via GfK Entertainment