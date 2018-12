Deutsche Verkaufscharts: Die Games-Spitzenreiter zeigen sich vor den Feiertagen konstant

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo

In den deutschen Videospiel-Verkaufscharts zeigen sich die Spitzenreiter konstant. So kurz vor den Feiertagen lässt sich niemand vom Thron stoßen. In den aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, behält Super Smash Bros. Ultimate natürlich den Platz an der Sonne der Nintendo-Switch-Charts. Dahinter fährt aber Mario Kart 8 Deluxe schon wieder nah auf. Super Mario Party muss den zweiten Platz abtreten.

An Red Dead Redemption 2 gibt es sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Charts kurz vor Weihnachten kein Vorbeikommen. In beiden Rankings pflügt sich der Landwirtschafts-Simulator 19 hinter Red Dead auf Rang 2 vor. In den PC-Charts landet die Simulation natürlich auf Platz 1. Hier holt Dauerbrenner Die Sims 4 Silber. In den 3DS-Charts ist Luigi’s Mansion wieder gefragt, dahinter kommt Super Mario 3D Land Selects ins Ziel.