Das Tales of Festival 2019 findet am 15. und 16. Juni statt

Bildmaterial: Tales of Festival 2019, Bandai Namco

Neues Jahr, neues Tales of Festival! Wie Bandai Namco bekanntgab, feiert man die JRPG-Reihe auch im nächsten Jahr und zwar vom 15. bis zum 16. Juni 2019 in Yokohama, Japan. Mehr Informationen gibt es noch nicht.

Auf dem Tales of Festival 2018 gab Bandai Namco bereits bekannt, dass sich ein neuer Tales-of-Hauptteil für Konsolen in Entwicklung befindet. Es ist also davon auszugehen, dass es spätestens bei der 2019er-Ausgabe Neues zu diesem Projekt gibt. Daneben arbeitet man am Smartphone-Spiel Tales of Crestoria, welches erst heute für den Westen mit einer englischen Version angekündigt wurde.

via Gematsu