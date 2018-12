Creator Beta zu Dreams von Media Molecule startet für Abonnenten des Newsletters

By

Bildmaterial: Dreams, Media Molecule

Zur E3 2015 wurde Dreams von Media Molecule enthüllt, heute erreicht das Spiel einen wichtigen Meilenstein. Alle, welche den Newsletter zum Spiel vor dem 7. Dezember abonniert haben, können nämlich nun an der Creator Beta teilnehmen und Dreams damit ausprobieren. Die Beta steht bis am 21. Januar zur Verfügung. Wer den Newsletter nicht abonniert hat, kann sich ab dem 4. Januar um eine Teilnahme bewerben.

Wie der Name der Beta bereits impliziert, sollen vor allem die verschiedenen Werkzeuge zur Erstellung getestet werden. Wer lieber nur spielt, ist also eher an der falschen Adresse. Ein PlayStation-Plus-Abo wird übrigens nicht vorausgesetzt. Alles Weitere könnt ihr dem offiziellen FAQ entnehmen.

via Gematsu