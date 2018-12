Devil May Cry 5: Trailer zeigt neuen spielbaren Charakter

By

Bildmaterial Devil May Cry 5, Capcom

Capcom hat einen neuen Trailer zu Devil May Cry 5 veröffentlicht. In diesem wird der neue spielbare Charakter V und seine Kampffertigkeiten vorgestellt. Da V selbst nicht wirklich über Kampffertigkeiten verfügt, lässt er seine dämonischen Helfer für sich die Drecksarbeit erledigen. Der Trailer zeigt, wie sich V mittels Griffon, Panther und Nightmare seiner Haut erwehrt.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen.

via Gematsu