Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! erscheint in Japan am 20. März für PlayStation 4 und Switch

Bildmaterial: Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy!, Square Enix

Aus der aktuellen Ausgabe der V-Jump geht hervor, dass Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! in Japan am 20. März für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Der Preis wird dabei bei 4.800 Yen (ca. 37,50 Euro) liegen. Für den Westen soll der Release in diesem Winter erfolgen.

Es handelt sich dabei um eine Neuauflage von Chokobo no Fushigi na Danjon Toki Wasure no Meikyū, für dessen Lokalisierung im Westen man einst „Final Fantasy“ im Namen mit unterbrachte, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Als Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon erschien das Spiel 2008 für Nintendo Wii im Westen. Neu in der Neuauflage ist, dass man sich nun mit jedem Monster anfreunden kann.

Die Regeln in diesem geheimnisvollen Dungeon sind simpel… jedes Mal, wenn du ihn betrittst, verändert sich die Welt um dich herum. Allerdings bewegt sie sich nur, wenn Chocobo sich bewegt, ob er nun läuft, zutritt oder einen Gegenstand benutzt. Bekämpfe zusammen mit deinen Freunden Monster und erlebe Abenteuer in zahllosen Dungeons, während sich eine fesselnde Geschichte mit Tiefgang entfaltet. Auch im 2-Spieler-Koop-Modus!

via Gematsu