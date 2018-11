Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga: Kostüm für Alisa

Falcom hat ein neues Kostüm für Alisa aus The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ veröffentlicht, das von VOFAN gestaltet wurde. VOFAN ist ein Künstler aus Taiwan, der die Monogatari-Light-Novels illustriert hat. Das Kostüm kostet 500 Yen (ca. 4 Euro).

Derzeit gibt es leider immer noch keine Neuigkeiten über die Lokalisierungen der Titel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~. Ganz tot ist die Serie im Westen allerdings nicht. Anfang 2019 werden die PlayStation-4-Versionen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II in Europa und Nordamerika erscheinen.

via Gematsu