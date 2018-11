Toki für Switch: Neues Gameplay-Material zum Remake

Microids arbeitet derzeit an einem Remake des Arcade-Klassikers Toki (in Japan unter dem Namen Juju Densetsu bekannt) aus dem Jahr 1989. Das Remake wird am 22. November in Europa exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Wie das Remake aussieht, das zeigt euch ein brandneuer Gameplay-Trailer

Schon vor einer Weile kündigte man eine spezielle Retrollector Edition an. Sie beinhaltet neben dem Spiel exklusive Lithografien, einen Aufkleberbogen, einen Comic und einen ziemlich ausgefallenen Mini-Arcade-Automaten, in dem ihr eure Switch platzieren könnt. Die Retrollector Edition zu Toki ist sogar schon bei Amazon vorbestellbar*!

Für das Remake kehren die ehemaligen Ocean-Software-Angestellten Philippe Dessoly und Pierre Adane zurück. Beide waren damals für den Amiga-Port von Toki zuständig. Dessoly wird als Art Director und Adane wieder als Entwickler fungieren. Die Geschichte von Toki dreht sich um den Menschen Toki, der mit seiner Liebe Miho ein friedliches Leben im Dschungel führt. Als der böse Medizinmann Doctor Vookimedlo die hübsche Miho entführt und Toki in einen Affen verwandelt, beginnt das Abenteuer. Toki muss Miho retten und sein menschliches Aussehen wiedererlangen.