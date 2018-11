Funghi Puzzle: Funghi Explosion erscheint im Westen digital für Nintendo Switch

Im Oktober kündigte der japanische Herausgeber D3 Publisher das Puzzlespiel The Nameko no Puzzle: Nameko Dai Hanshoku für Nintendo Switch an, welches am 20. Dezember in Japan erscheinen wird. Hierbei handelt es sich um einen Ableger der Nintendo-3DS-Version. Nun gab der Herausgeber bekannt, dass sie den Touch-Detective-Spin-off-Titel unter den Namen Funghi Puzzle: Funghi Explosion zeitgleich mit der japanischen Version im Westen veröffentlichen werden – allerdings nur in digitaler Form.

Verbindet Blöcke wie ein Meisterdetektiv

In Funghi Puzzle: Funghi Explosion müsst ihr drei der sogenannten „Funghi Blocks“ verbinden und sie somit aus dem Spiel bringen. Natürlich solltet ihr dabei auf die richtigen Kombinationen achten. Eine Linie von vier oder mehr Blöcken gibt zum Beispiel einen „Line Harvest“, während ein Quadrat aus vier Blöcken einen „Area Harvest“ ergibt.

Je mehr Blöcke ihr löscht, desto mehr Pilze wachsen im Hintergrund und können ab einer bestimmten Anzahl sogar geerntet werden. Gespielt wird das Ganze entweder via Touchscreen oder mit einem Controller. Wenn ihr euch einen Freund mit einem weiteren Joy-Con schnappt, könnt ihr sogar im Splitscreen gegeneinander antreten. Auch der Modus „Cromwell’s Detective Lesson Mode“ wird es in sich haben und euch vor große Herausforderungen stellen.

Charaktere

Mackenzie – Eine Detektivin und die Protagonistin der Touch-Detective-Reihe. Sie träumt davon einmal eine Meisterdetektivin zu werden und sie liebt den Tee, den ihr Butler Cromwell zubereitet.

– Eine Detektivin und die Protagonistin der Touch-Detective-Reihe. Sie träumt davon einmal eine Meisterdetektivin zu werden und sie liebt den Tee, den ihr Butler Cromwell zubereitet. Funghi – Ein professioneller Detektiv-Gehilfe, der von der „Great Detective Society“ geschickt wurde. Sein Traum ist es sich fortzupflanzen und das einzige Geräusch, was er von sich gibt, ist „nff…nff…“

– Ein professioneller Detektiv-Gehilfe, der von der „Great Detective Society“ geschickt wurde. Sein Traum ist es sich fortzupflanzen und das einzige Geräusch, was er von sich gibt, ist „nff…nff…“ Cromwell – Ein Butler, der Mackenzies Familie bereits seit Generationen dient. Er sorgt sich stets um Mackenzies Zukunft.

via Gematsu