The Lost Child, Penny-Punching Princess und The Longest 5 Minutes als Retail-Fassung in Nordamerika

NIS America spendiert den bereits nur digital erschienenen Videospielen The Lost Child, Penny-Punching Princess und The Longest 5 Minutes Retail-Versionen für PlayStation Vita, die in Nordamerika am 19. März 2019 in den Handel gelangen werden. Derzeit hat der Publisher noch keinen Kommentar dazu gegeben, ob die physischen Editionen ebenfalls in Europa veröffentlicht werden.

The Lost Child

Okkult-Journalist Hayato Ibuki untersucht den Selbstmord einer Person, die sich vor einen Zug in der Shinjuku-Station geworfen hat. Während seinen Untersuchungen wird er ganz plötzlich von einer mysteriösen, schwarzen Kraft vom Bahnsteig gestoßen. In eine fremde Welt transportiert, erhält er die Demon Gun Gangour, eine Waffe, mit der man gefallene Engel und Dämonen fangen und versklaven kann. Hayato nutzt diese Fähigkeit, um sich seine eigenen Dämonen zu bändigen und fortan an zahlreichen Orten etliche Mysterien aufzuklären.

Penny-Punching Princess

Vor einer langen Zeit bedeutete Macht alles. Monster bedrohten die Menschen, ein König der Dämonen regierte über diese Wesen und ein Held zog aus, um diesen zu bekämpfen… In diesen Jahren galt das Gesetz, dass nur die Starken überleben. Doch jede Ära bringt einen Wandel mit sich. Im Verlauf der Zeit veränderten sich die Werte für die Menschen. Nun befinden wir uns im Aufstieg des Kapitalismus. Geld bedeutet Macht. Geld ist das Gesetz. Sogar die Liebe ist mittlerweile käuflich geworden. Auch für einen Gamer, der sich auf Level 1 befindet, ist es nun möglich, den König der Dämonen zu vernichten – vorausgesetzt, dass man über die finanziellen Mittel verfügt…

The Longest 5 Minutes

The Longest 5 Minutes handelt von einem Helden, der sich dem Ursprung des Bösen – dem Overlord – stellt, aber plötzlich alle Erinnerungen an dieses Abenteuer verliert. Er weiß weder den Namen seiner Heimatstadt, noch den Grund, warum er den Overlord besiegen wollte. Während des Kampfes lösen die Worte seiner Verbündeten und die Drohungen des Overlords Flashbacks aus – seine Erinnerungen kehren langsam aber sicher zurück. Der Held will unbedingt seine kostbaren Erinnerungen zurückerlangen, bevor es zu spät ist – doch der Overlord steht ihm mit seiner unnachgiebigen Kraft im Weg.

via Gematsu