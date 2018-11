The Game Awards 2018: Über zehn Neuankündigungen

Bildmaterial: The Game Awards

The Game Awards ist gefühlt jene Preisverleihung, bei welcher die Awards bisweilen zur Nebensache verkommen. Der Macher der Show, Geoff Keighley, hat nun bei Twitter verraten, dass im Rahmen der Zeremonie über zehn neue Spiele enthüllt werden sollen. Zusätzlich gibt es Updates zu bereits angekündigten Spielen.

Gerüchten zufolge soll beispielsweise Sony einige Titel präsentieren als Ersatz für die in diesem Jahr nicht stattfindende PlayStation Experience. Im Gespräch sind dabei die konkreten Erscheinungsdaten von Ghost of Tsushima und Death Stranding. Ob sich dies bewahrheitet, könnt ihr im Livestream unter anderem bei YouTube oder Twitch verfolgen. The Game Awards 2018 gehen am 7. Dezember ab 2:30 Uhr über die Bühne.

via Gematsu