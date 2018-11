Bandai Namco stellt in einem neuen Trailer die Figuren aus Rurouni Kenshin in Jump Force vor

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Bandai Namco veröffentlicht einen neuen Trailer zu Jump Force, in welchem die Figuren Himura Kenshin und Shishio Makoto aus Rurouni Kenshin vorgestellt werden.

Himura Kenshin ist ein wandernder Samurai ohne Meister. Trotz seiner schmalen Statur und bescheidenen Art war er damals ein Assassine für die Regierung. Nachdem er den dauernden Morden überdrüssig ist, schwört er sich, nie wieder jemanden umzubringen. Um für seine Sünden zu sühnen, will er nur noch zum Schutz der Schwachen kämpfen.

Shishio Makoto ist einer von Kenshins stärksten Feinden. Sein ganzer Körper ist wegen grauenhaften Verbrennungen bandagiert, aber trotz dieser alten Wunden ist er ein extrem gefährlicher und unbarmherziger Gegner.

Das Beat ‚em up Jump Force vereint viele Charaktere aus unterschiedlichen Manga-Serien, die schon einmal in der Weekly Shonen Jump veröffentlicht wurden. Mit dabei sind beispielsweise Strohhutpirat Monkey D. Ruffy, Meister-Shinobi Naruto oder auch Saiyajin Son Goku.

Jump Force wird am 14. Februar 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One in Japan und am 15. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PCs im Westen erscheinen.

via Gematsu