The Caligula Effect: Overdose: Asiatische Version für PS4 mit englischen Texten ist ab sofort erhältlich

Während NIS America noch nicht verraten hat, wann genau The Caligula Effect: Overdose in Europa und Nordamerika 2019 erscheinen wird, könnt ihr bereits die asiatische Version erwerben, die englische Untertitel bietet. Diese Version, die vom koreanischen Publisher H2 Interactive vertrieben wird, ist seit gestern erhältlich.

Neben der regulären Fassung gibt es eine limitierte Edition, die zum Spiel folgende Boni enthält:

Mobius ist eine perfekte, aber digitale Welt, die durch μ, ein virtuelles Vocaloid-Programm, erstellt wurde. Nur die Menschen, die in der realen Welt leiden und ein starkes Empfinden für die Lieder von μ haben, werden nach Mobius gelockt. Betreten diese Leute einmal die virtuelle Welt, vergessen sie, dass daneben noch die reale Welt existiert. Unabhängig von Alter und Geschlecht sind alle Menschen in Mobius Schüler und erleben dadurch das Leben an einer Oberschule immer wieder.

Um die Wünsche der Bewohner zu erfüllen, wird in dieser Welt eine kreative Energie durch Lieder produziert, die von „Ostinato Musicians“ komponiert werden. Die Stadt, die sich in Mobius befindet, heißt Miyabi und ist der einzige physische Bereich. Alle Gebäude und Gebiete leiten sich von der Erinnerung der Bewohner an die reale Welt ab.