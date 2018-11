Demolition Robots K.K. für Nintendo Switch angekündigt

Throw the Warped Code Out, der in Tokio beheimatete Entwickler von Back in 1995, arbeitet an einem 4-Spieler-Koop-Actionspiel mit Robotern namens Demolition Robots K.K. für Nintendo Switch.

Spieler werden sich in der Rolle unabhängiger Abrissunternehmer wiederfinden. Diese kontrollieren Mega-Roboter, um Gebäude möglichst schnell zu zerstören und von der Karte zu nehmen. Unvorsichtige Zusammenstöße mit Roboter-Kollegen sollen zu Strafen führen. Ziel ist es, zu kooperieren während man versucht, als Erstes die teuren Gebäude abzureißen und die Rivalen zu überwältigen. Wenn man zu langsam arbeitet, erhöhen sich die Roboter-Mieten und man wird nicht genug Geld für das Essen am folgenden Tag haben.

Ein Prototyp von Demolition Robots K.K. soll bei der Digital Games Expo 2018 in Akihabara am 4. November in Japan spielbar sein. Die offizielle Seite könnt ihr hier besuchen.

