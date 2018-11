Taiko no Tatsujin für PS4 und Nintendo Switch sind ab sofort und erstmals in Europa erhältlich

Taiko no Tatsujin erobert endlich auch ganz offiziell und lokalisiert den europäischen Markt. Die Reihe hat es aber auch so zu vielen Anhängern hierzulande gebracht. Mit Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch und Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 sind seit dieser Woche gleich zwei aktuelle Games hierzulande erhältlich.

Bei Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch werden die Joy-Con-Controller als Drumsticks genutzt und der Einsatz von Motion-Control imitiert den einzigartigen Arcade-Stil. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! beinhaltet außerdem 20 Rhythmus-basierte Minispiele, die mit bis zu vier SpielerInnen gespielt werden können. Im „Rhythm Games Modus” können die SpielerInnen mit Charakteren der klassischen Nintendo-Titel spielen – inklusive Kirby aus Kirby und Squid aus Splatoon 2. Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 unterstützt mit einem Ranglisten-System die kompetitive Seite von Taiko. SpielerInnen können sich online mit den Daten anderer Taiko-SpielerInnen aus der ganzen Welt messen und dabei Kostüme, Sound-Effekte und Grußmöglichkeiten für das Taiko-no-Tatsujin-Maskottchen Don-chan freischalten. Außerdem können sie an einer „Guest Session” mit bekannten Charakteren wie Heihachi von Tekken, Pac-Man und Hello Kitty teilnehmen.

Eine kostenlose Demo zu beiden Spielen ist jeweils im eShop oder PlayStation Store erhältlich. Während Drum Session! für PS4 nur digital erscheint, gibt es zu Drum ’n‘ Fun! für Nintendo Switch eine Handelsversion, die sogar die beliebten Trommel-Controller mitliefert*. Eine etwas kostengünstigere Alternative gibt es von Drittanbietern, die kleine Drumsticks für eure Joy-Con* bieten.