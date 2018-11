Steins;Gate Elite: Viele Details zu den Bonus-Spielen Linear Bounded Phenogram und 8-BIT ADV

Spike Chunsoft hat neue Trailer, Details und Screenshots zu den Bonus-Spiele Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram und 8-BIT ADV Steins;Gate enthüllt. Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram ist als Bonus in den PlayStation-4- und PC-Versionen von Steins;Gate Elite enthalten, während 8-BIT ADV Steins;Gate der Bonus für die Switch-Version von Steins;Gate Elite ist.

Das Spiel Steins;Gate Elite ist in Japan bereits für PlayStation Vita, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. In Nordamerika und Europa erscheint es am 19. Februar 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Auch eine Limited Edition wird es hierzulande geben.

Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram

Das Bonus-Spiel beinhaltet zehn Geschichten über die verschiedenen Charaktere von Steins;Gate. Jede Geschichte hat den Fokus dabei auf einen anderen Charakter mit Ausnahme von Okabe Rintaro, der zweimal die Hauptrolle innehat. Die folgenden Zusammenfassungen enthalten Spoiler zu Steins;Gate und sollten übersprungen werden, wenn man noch keinen Teil gespielt hat.

Dr. Jekyll Online

Okabe Rintaro hält den Frieden in Akihabara als Alpacaman, Held der Gerechtigkeit, aufrecht. Mit der Zeitsprungmaschine und der Macht von D-Mail ist es ihm ein Leichtes, Verbrechen zu lösen. Er trägt ein von Shiina Mayuri handgemachtes Alpaka-Kostüm – die einzige Person, die das Geheimnis um Alpacaman kennt. Eines Morgens erscheint eine trauernde Makise Kurisu vor ihm. Und verkündet eine schreckliche Nachricht.

The Caged Bird Sings

In der Nacht, in der Hashida Itaru den Comic Market besuchte, wurde ein Thread im populären Forum @channel erstellt. Der Thread ging um jemanden namens Chopstick Girl. Sie bekam eine mysteriöse Nachricht auf der Convention, die anscheinend eine verschlüsselte Nachricht enthielt. Itaru versucht sie zusammen mit anderen Mysterien zu lösen. Als die Nachricht gelöst wird, schreibt Chopstick Girl, dass sie nach Akihabara gegangen ist, um den Standort der Bombe zu bestätigen, wird jedoch als Troll bezeichnet und verschwindet vom Thread. Die Leute verloren das Interesse, doch Itaru ist nicht überzeugt davon, dass das die Arbeit eines Trolls war. Mithilfe seiner Hackingfähigkeiten und der Labormitglieder findet er Chopstick Girls Standort.

Vermillion Soteria

Als Makise Kurisu die Zeitsprungmaschine mit der Fähigkeit, Erinnerungen in die Vergangenheit zu schicken, fertigstellt, erscheint Obake Rintaro vor ihr. Um den Tod von Shiina Mayuri zu verhindern, hat er zahlreiche Zeitsprünge unternommen, doch das ständige Scheitern und die Verzweiflung schien seinen Lebenswillen aus ihm gesaugt zu haben. Als sie ihn endlich zum Reden bringt, haben die Rounder Mayuri bereits entführt. Sie holen Rat bei dem einflussreichen Yukita Akiha, dem Vater von Faris NyanNyan. Trotz allem misslingt es ihnen, Mayuri zu retten. Im Moment ihrer Trauer meldet sich plötzlich ihr Vater Makise Shouichi, der in der Öffentlichkeit als Dr. Nakabachi bekannt ist, bei ihr.

Ghostly Rendezvous

Die Zeitmaschine in Radi-Kan wurde durch den schweren Regen beschädigt. Suzuha war der Verzweiflung nahe, als sie realisierte dass sie nicht weiter zurück in die Vergangenheit reisen konnte. In dem Moment erschienen „sie“. Zwei andere Suzuhas: Eine davon war in Militäruniform und hatte ein ruhiges Auftreten, während die andere ein Dienstmädchenkleid anhatte und ein quirliges Verhalten an den Tag legte. Ob die beiden Erinnerungen aus einer anderen Weltenlinie waren oder bloß Suzuhas Halluzinationen, vermochte sie nicht zu sagen. Aber mithilfe der beiden Suzuhas und Hashida Itaru gelingt es ihr, die Maschine zu reparieren. Mit der plötzlich gewonnenen Freizeit entscheidet sie sich, ihre Zeit mit den Labormitgliedern und vor allem ihrem Vater Itaru zu verbringen.

Built with Love

Tennouji Yuugo (auch bekannt als Mr. Braun) besitzt ein Haus und das Gebäude, das das CRT-Geschäft beherbergt; allerdings beschäftigt ihn der Gedanke, ob sich seine geliebte Tochter Nae an den beiden Orten wohlfühlt. Eines Tages kauft er ein Lottoticket und gewinnt den Hauptpreis: 30.000.000 Yen. Nach langem Überlegen entscheidet er sich, das CRT-Gebäude zu renovieren. Nach einem Jahr ist das neue Gebäude endlich fertig, aber Nae scheint immer noch bedrückt. Voller Reue entscheidet sich Yuugo, Okabes Vorschlag anzunehmen und sendet eine D-Mail für eine zweite Chance. Was bedrückt Nae so und wie kann Yuugo seine Tochter glücklich machen?

Superhero Chat-Noir

Faris NyanNyan kommen beunruhigende Gerüchte zu Ohren. Übernatürliche Vorfälle sollen in Akihabara vorkommen und das kann Faris nicht akzeptieren: Sie zieht ein von Mayuri hergestelltes Kostüm an und wird zu Chat-Noir, Verteidigerin der Gerechtigkeit und Beschützerin Akihabaras! Zusammen mit Suzuha geht sie den Vorfällen nach, doch nach einer Weile findet sie heraus, dass die Gerüchte von der Promotion Association des Einkaufsviertels gestreut wurden. Faris ist enttäuscht, dass die Erwachsenen dies ohne sie beschlossen, hat sie doch großen Einfluss auf die städtische Entwicklung von Akihabara. Um es noch schlimmer zu machen, kündigt Suzuha an, Akihabara zu verlassen. Faris zieht sich daraufhin von der Außenwelt zurück.

Hermaphroditus in the Labyrinth

Seit dem Tag, an dem Luka Zeuge von Mayuris Tod wurde, verbringt sie ihre Tage in tiefer Trauer. Glückliche Erinnerungen mit Mayuri wiederholen sich ständig in ihren Gedanken, zusammen mit den Worten Okabe Rintaros – sie sei eigentlich ein Junge. Sie wurde als Mädchen wiedergeboren, weil Luka aus einer anderen Weltenlinie eine D-Mail gesendet hatte, um die Vergangenheit zu ändern. Zusammen mit der biologischen Änderung wurden andere Faktoren der Geschichte geändert, die unter anderem Mayuris Tod zur Folge hatten. Okabe hat die Hoffnung bereits aufgegeben und besteht darauf, dass es seine Schuld sei. Von Schuldgefühlen geplagt bittet Luka jedoch, durch die Zeit zu springen um wenigstens einen Wunsch von Mayuri zu erfüllen: Mayuri zeigen, wie sie in Cosplay aussieht.

Eternal Polaris

Mayuri konnte fühlen, dass etwas mit Okabe und Kurisu los war. Sie vermutete sich selbst als den Grund für die besorgten Gesichter der beiden. Entschlossen bittet sie Kurisu den Grund für die beunruhigten Gemüter zu nennen und nach einigem Zögern gibt Kurisu nach. Kurisu erzählt ihr, dass es einen einzigen Weg gibt Mayuris bevorstehenden Tod zu verhindern: Okabe reist in eine Weltenlinie, in der stattdessen Kurisu selbst stirbt. Kurisu behauptet, ihr Schicksal akzeptiert zu haben und versucht Mayuri zu trösten. Doch als Mayuri ihr bemühtes Lächeln sieht, beschließt sie, was sie zu tun hat.

The Quantum Awakening

Als Mitglied von SERNs privater Streitmacht – bekannt als Rounders – bekommt Moeka den Befehl von FB, das Future-Gadget-Labor zu beobachten und zu infiltrieren. Nachdem sie FB informiert, dass der PhoneWave (Namensänderung vorbehalten) eine Zeitmaschine sei, erhält sie die Aufgabe es zu zerstören und die Beziehungen der Labormitglieder zu sabotieren. Zuerst war sie den exzentrischen Mitgliedern gegenüber misstrauisch, doch Kurisus und Mayuris Freundlichkeit berühren ihr Herz und sie fängt an, die Befehle von FB infrage zu stellen. Letztendlich eskalieren FBs Befehle und sie bekommt die Aufgabe, der Sondereinheit beizutreten. Die Sondereinheit, die das Labor überfallen und die Mitglieder umbringen soll.

Abduction Across Three Worlds

Mayuri verschwindet und antwortet nicht auf Okabes Anrufe, also sendet er eine D-Mail zu seinem Vergangenheits-Ich um Mayuri zu warnen, nicht nach draußen zu gehen. Nachdem sich die Weltenlinie verschiebt, ist Mayuri sicher – bis sie versehentlich ein Feuer auslöst. Okabe sendet erneut eine D-Mail um das Feuer zu verhindern und die Weltenlinie verschiebt sich wieder. Dieses Mal ist das Labor nicht niedergebrannt, doch findet er diesmal Blutflecken auf dem Boden. Okabe verliert erneut Mayuri aus seinen Augen und wird von Männern in schwarzen Umhängen angegriffen. Mayuris Entführung, das Feuer im Labor, die Blutflecken, Männer in schwarzen Umhängen… während sich die Weltenlinien weiter verschieben, treffen die Krisen der drei Welten zusammen.

8-BIT ADV Steins;Gate

Löse Mysterien in diesem Adventure als Okarin und laufe durch Akihabara als 8-Bit-Welt.

Als Okarin und seine Freunde das PhoneWave (Namensänderung vorbehalten) bauten, hatten sie keine Ahnung, dass sie damit E-Mails in die Vergangenheit senden und damit die Gegenwart ändern konnten. Eine Tragödie ereilt Okarin und seine Freunde, denn eine Organisation hinter einer globalen Verschwörung zielt auf ihre Erfindung ab und bedroht damit das Schicksal der Menschheit. Doch selbst wenn sie das Ergebnis der Gegenwart ändern, das Schicksal endet wieder und wieder in einem Desaster. Für welche Zukunft wird sich Okarin im Angesicht von purer Verzweiflung entscheiden? Verändere die Vergangenheit um die Zukunft zu retten.

