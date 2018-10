Steins;Gate Elite: Limited Edition erscheint auch in Europa

Die zur Ankündigung für den Westen bereits für Nordamerika vorgestellte Limited Edition zu Steins;Gate Elite wird auch den Weg nach Europa finden. Wie Spike Chunsoft heute bekanntgab, erscheint die Limited Edition neben der Standardversion im Handel für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Die Veröffentlichung ist für den 19. Februar 2019 in Europa geplant. Die Visual Novel wird übrigens englische Texte und japanische Sprachausgabe bieten, auch das wurde heute bestätigt. Zudem könnt ihr einen Blick auf das Opening-Video werfen.

Steins;Gate Elite ist das erweiterte Originalspiel angereichert mit animierten Sequenzen des Anime und erschafft so ein brandneues Erlebnis. Die Spieler erleben die Geschichte einer Gruppe junger Wissenschaftler, denen es möglich ist, Informationen in Form von E-Mails in die Vergangenheit zu schicken. Ihre Experimente, die Grenzen der Zeit zu überwinden, beginnen außer Kontrolle zu geraten, als sie sich in eine Verschwörung um die Organisation SERN und den mysteriösen John Titor verstricken, der behauptet, aus einer dystopischen Zukunft zu stammen.