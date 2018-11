Soi Kano: Gyutto Dakishimete erscheint in Japan

Die Visual Novel Soi Kano: Gyutto Dakishimete von Giga wird in Japan für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Laut der Produktbeschreibung auf Amazon Japan soll die Version am 21. Februar in den Handel gelangen, wobei die Nintendo-Switch-Version eine Ausnahme bildet. Soi Kano: Gyutto Dakishimete wird für diese Plattform nur digital im Nintendo eShop erscheinen.

Für den Vertrieb ist der Publisher Entergram verantwortlich. Die beiden Versionen bieten einen größeren Umfang als die PC-Fassung des Titels. Die beiden Heldinnen Touko Chiyuki und Riku Kozuya bekommen ihre eigenen Nebengeschichten.

Kouhei hatte in der letzten Zeit häufig Träume, in denen er fällt, wodurch sich ein chronischer Schlafmangel entwickelte. Seitdem sucht er auf dem Schulgelände nach einem geeigneten Ort, um dort ein Mittagsschläfchen zu halten. Eines Tages sucht er das Gewächshaus auf, welches sich auf dem Schuldach befindet und beginnt mit seinem Nickerchen. Als er wieder aufwacht, liegt ein schlafendes Mädchen neben ihm. Dieses Mädchen ist ihm nicht bekannt.

In der Schule ist Yoake ein Problemkind. Wieso taucht sie nicht im Unterricht auf, obwohl sie zur Schule kommt? Ab sofort schläft Kouhei jeden Tag neben ihr und erfährt langsam mehr über ihre Geheimnisse.

via Gematsu