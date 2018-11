Cube Creator DX erscheint im November im Westen

By

Laut einem Eintrag auf Nintendo.com wird Big John Games das Sandbox-Spiel Cube Creator DX am 8. November für Nintendo 3DS veröffentlichen. Es wurde von Publisher Arc System Works zuerst im April 2017 in Japan veröffentlicht und kommt nun in den Westen.

Im Action-Adventure erscheinen neue Monster und Feinde während der Nacht, welchen man entkommen oder die man bekämpfen sowie in seine eigene Welt platzieren kann. Die neuen Tiere kann man sammeln, zum Haustier machen oder mit ihnen durch die Welt reiten. Eine neue Kartenfunktion zeigt den Standort des Spielers und der Freunde an. Im Survival-Modus und Kreativ-Modus ist online und lokal spielen mit bis zu vier Spielern möglich. Und mit der neuen Nachrichtenfunktion lässt es sich auch kommunizieren – neue Emoji-Animationen inklusive.

Ebenfalls im Spiel:

Survival-Modus: Sammle, baue, bastle, kämpfe und entdecke die Welt mit Freunden. Beinhaltet neue Wetterzyklen.

Kreativ-Modus: Benutze Würfel, um eine eigene Welt zu bauen. Unlimitierte Würfel-Ressourcen und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit erleichtern die Sache. Speichern der Kreationen möglich.

Stage-Bau-Modus: Neue, spezielle Würfel erlauben es, interessante Stages zu bauen – bewegende Würfel, verschiebbare Würfel, brechende Bodenwürfel, Würfel mit Stacheln, Würfel mit Trampolin-Effekt, Würfel, die verschwinden können, und auch Schatztruhen und Teleport-Portale finden sich im Spiel wieder.

Ziele mit Zeitlimit können gesetzt werden, ebenso wie der Tageszyklus.

Speichere jede Stage und teile sie mit Freunden oder anderen Cube-DX-Spielern im Swapatorium.

via Gematsu