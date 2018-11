Sega veröffentlicht Video zu Sega Ages: Phantasy Star

By

Sega hat ein Video veröffentlicht, das euch Eindrücke aus dem Titel Sega Ages: Phantasy Star präsentiert. In Japan ist der Titel gestern für Nintendo Switch erschienen. Obwohl zunächst eine weltweite Veröffentlichung angestrebt wurde, ist das klassische Rollenspiel noch nicht im Westen aufgetaucht. Laut den aktuellen Informationen soll der Titel nun am 15. November digital in Europa und Nordamerika für die Plattform erscheinen.

Spielelemente aus Sega Ages: Phantasy Star

Phantasy Star erscheint als originalgetreue Portierung für Nintendo Switch. Die Version bietet eine Hiragana-Textoption aus der Sega-Saturn-Version sowie einen niedrigen Schwierigkeitsgrad. Ein Monstercodex sammelt Daten über die Monster, wozu ihre Grafiken und Parameter gehören. Dazu gibt es Listen, die den Spieler über die Magie, Gegenstände, Waffen und Rüstungen informieren. Während das Spiel in einer 3D-Umgebung gespielt wird, wird automatisch eine 2D-Karte erzeugt, die zur Orientierung dient. Dadurch wird der Schwierigkeitsgrad herabgesetzt. Es ist möglich, diese Funktion zu deaktivieren, um ein möglichst originalgetreues Spielerlebnis zu erhalten.

via Gematsu