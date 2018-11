Karigurashi Renai erscheint am 21. Februar in Japan

Laut der Produktbeschreibung, die man zu Karigurashi Renai auf Amazon Japan findet, wird die Visual Novel am 21. Februar in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

Takuma hat viele schöne Erinnerungen an die Stadt, in der er als Kind gelebt hat und wollte immer eines Tages an diesen Ort zurückkehren. Er hat hart daran gearbeitet, die Aufnahmeprüfungen für die einzige Schule in dieser Stadt zu bestehen. Nun zieht er zurück an diesen Platz um einen Neuanfang zu beginnen. Er plant, alleine in seinem Elternhaus zu wohnen, doch dann stellt sich heraus, das sich das Anwesen in einem sehr schlechten Zustand befindet und praktisch unbewohnbar ist. Leider verfügt Takuma über wenig finanzielle Mittel und er weiß nach seiner Ankunft nicht, was er nun machen soll.

Zum Glück kommen die Freunde aus seiner Kindheit zu Hilfe. Zwar kann er bei keinem seiner Freunde für immer bleiben, aber durch ein Rotationssystem darf er in vier Häusern der Familien übernachten.

via Gematsu