Sega Mega Drive Classics am 6. Dezember für Switch

Sega hat die Veröffentlichung von Sega Mega Drive Classics für Nintendo Switch* auf den 6. Dezember konkretisiert. Passend dazu veröffentlichte man auch einen neuen Trailer. Die Spielesammlung bietet mehr als 50 Retro-Klassiker, die für die Switch portiert wurden.

Eine bestens gefüllte Mega Drive Mini für eure Switch, wenn man so will. Aber eine Mega Drive Mini wird es ja auch bald geben. Mit dabei sind The Revenge of Shinobi, Streets of Rage 2, Gunstar Heroes, Phantasy Star II, Golden Axe und Sonic the Hedgehog. Alle Spiele wurden mit modernen Funktionen wie Online-Mehrspieler, Spiegel-Modus, lokalem Koop an einem Bildschirm sowie Rückspul- und Speicherfunktionen erweitert.

Sega Mega Drive Classics ist bereits für PS4 und Xbox One erhältlich.