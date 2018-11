Patch zu The Quiet Man mit Sprachausgabe nun erhältlich

By

Das kostenlose Update zu The Quiet Man ist ab sofort erhältlich. Der Patch mit dem Titel The Quiet Man – Answered erweitert das Spiel um einige essentielle Inhalte: nämlich Geräusche, Sprachausgabe und vollständige Untertitel. Diese „ganz neue Erfahrung“ soll mit einem zweiten Spieldurchlauf „die letzten Antworten auf die Geheimnisse von The Quiet Man“ bieten.

Das Wagnis der Entwickler, den Spielern zunächst viel Spielraum für Interpretationen zu lassen, scheint allerdings fehlgeschlagen. Zunächst wollte man den Spielern die Möglichkeit geben, mehr auf Körpersprache und Gesichtsausdrücke zu achten. Dialoge sind nur teilweise untertitelt. Der Patch sollte dann alle Rätsel lösen. Fehlgeschlagen ist das Experiment aber wohl nicht nur wegen dieser Herangehensweise, sondern wegen vieler technischer Unzulänglichkeiten des Spiels. Da scheint sich die internationale Presse einig. Unser Review steht noch aus.

The Quiet Man ist für 14,99 Euro für PS4 und PCs erhältlich.

Who is the Quiet Man?

Trailer zu „Answered“

via Dualshockers